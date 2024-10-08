СК возбудил уголовное дело после нападения хулиганов на военного в Новосибирске

Следственный комитет РФ возбудил дело после нападения хулиганов на новосибирского военного.

29 сентября 2024 года сотрудник Росгвардии заметил подозрительные автомобили — Renault Logan и белый Haval, которые передвигались без номеров, тогда он обратился в ГАИ Новосибирска для выяснения обстоятельств, однако иностранцы заметили слежку и начали угрожать ему.

Несмотря на то, что военный предоставил свое удостоверение и попросил их покинуть место, иностранные граждане направили пистолет в лицо росгвардейца. В результате возле института водитель Haval нанес ему удар по лицу, после чего он был вынужден применить газовый баллончик.

В результате по данному инциденту глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на военнослужащего.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о результатах его расследования», — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале 8 октября 2024 года.