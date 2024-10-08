Стало известно, сколько человек погибли в ДТП с грузовиками в Новосибирске

Одна из причин аварий — возрастающая интенсивность движения на трассах.

За первые шесть месяцев 2024 года в Новосибирской области произошло 143 ДТП с участием грузовиков, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество погибших выросло на 15,8%, до 32 человек, а раненых — на 4,6%, до 188 человек, сообщает ГИБДД.

Эксперты связывают рост числа происшествий с тем, что водители грузовиков уклоняются от весогабаритного контроля, выбирая неподходящие для большегрузов проселочные дороги, а также с увеличением интенсивности движения на трассах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в центре Новосибирска произошло ДТП из четырех машин.