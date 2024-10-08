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общество

В Новосибирске две женщины устроили дебош перед вылетом в Петербург

Фото: Pexels.com

Возраст женщин — 36 и 39 лет.

Две женщины из Новосибирска и Кемерово устроили дебош на борту самолета, который следовал в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Возраст задержанных составляет 36 и 39 лет. На момент инцидента они находились в состоянии алкогольного опьянения и начали буянить на трапе самолета. Члены экипажа пытались успокоить пассажирок, однако их усилия не увенчались успехом. Полиция применила физическую силу для усмирения женщин.

Они отказались от медицинского освидетельствования. В отношении правонарушительниц составлены административные протоколы за хулиганство и неподчинение требованиям полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске холодная вода уже третьи сутки разливается по улице Кошурникова.

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Игорь Кириченко
Журналист

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