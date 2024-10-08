В Новосибирске двое неизвестных ограбили ювелирный магазин

В данный момент правоохранители ищут грабителей.

Во вторник, 8 октября, около 14:00 двое неизвестных ограбили ювелирный отдел в торговом центре «Район» на Новоуральской, 17.

По информации телеграм-канала «Инцидент Новосибирск», злoумышленники распылили газ из баллончика и похитили несколько лотков с золотыми украшениями. Преступники скрылись с места происшествия.

В пресс-службе УМВД по Новосибирской области сообщили, что ведутся мероприятия по их розыску.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске двое полицейских отрицают вину в таинственном убийстве 15-летней школьницы.