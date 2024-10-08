В Новосибирске глава Дзержинского района посетил бойцов СВО в ГКБ № 2

Во вторник, 8 октября, глава Дзержинской администрации Константин Соболев посетил солдат в ГКБ № 2 и передал им гостинцы и слова поддержки от жителей.

Главврач Любовь Шпагина сообщила, что в их больнице, оснащенной современным диагностическим оборудованием, оказывают медицинскую помощь бойцам, раненым на СВО.

Она отметила, что медицинский персонал ценит каждую жизнь и прилагает все усилия для лечения пациентов.

Шпагина также рассказала, что в стенах «Чкаловской» во время Великой Отечественной войны работали династии врачей, которые сами воевали и помогали восстанавливать тысячи раненых. В прошлом году больница отметила свой 90-летний юбилей.

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