В Новосибирске Lexus наехал на мужчину на пешеходном переходе

Машина проехалась по нему передним и задним колесами.

В понедельник, 7 октября, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием внедорожника. Об этом сообщили в телеграм-канале ACT-54.

Авария произошла на перекрестке улиц Кирова и Добролюбова. Водитель автомобиля Lexus LX сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда автомобиль проехался по пострадавшему передним и задним колесами.

Водитель остановил машину и оказал помощь пострадавшему на месте. Информация о состоянии здоровья пешехода не уточняется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два зоовлонтера из Новосибирска попали в серьезную аварию.