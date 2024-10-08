В Новосибирске ожидаются заморозки до -5 градусов

В связи с усилением арктического циклона в Новосибирске прогнозируется понижение температуры до -5°С.

Метеорологи ожидают похолодание в конце недели и на выходных: ночью температура может опуститься до -2, -5°С, а днем составит около 0°С с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Резкое похолодание может ухудшить обстановку на дорогах, увеличивая риск гололёда и туманов, а также повышает вероятность возникновения пожаров, особенно в частных и дачных домах.

Спасатели рекомендуют горожанам соблюдать меры безопасности, включая проверку исправности печного, газового и электрического оборудования, контроль за детьми на улице в плохую погоду, выбор устойчивой обуви и соблюдение правил дорожного движения. При возможности стоит использовать общественный транспорт вместо личного автомобиля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пляжи Новосибирска страдают от пластикового загрязнения.