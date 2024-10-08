В Новосибирске рассказали, что нельзя делать в день памяти Сергия Радонежского

Во вторник, 8 октября, Русская Православная Церковь отмечает память преподобного Сергия Радонежского, известного как аскет, молитвенник и основатель монашества в Московской Руси.

В народе этот день называется Сергеем-Капустником, поскольку именно в это время начинается засолка капусты. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Согласно традициям, в этот день резали кур на продажу и готовили с ними различные блюда, в том числе куриный бульон, который считался целебным. К столу подавали также щи с курицей.

Кроме того, хозяйки пекли лепешки на капустном листе, которые затем закапывали на капустной грядке для обеспечения хорошего урожая в следующем году. Квашение капусты в деревянных бочках также было распространенной практикой, при этом бочки заранее мыли и натирали чесноком.

В этот день предки рекомендовали воздерживаться от зависти, сплетен и ругани. Носить чистую и аккуратную одежду считалось обязательным, чтобы избежать неприятностей. Также было принято не переедать, а есть ровно столько, чтобы чувствовать себя сытым.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат Госдумы Александр Аксёненко предложил решать жилищный вопрос для исправления демографической ситуации.