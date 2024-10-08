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общество

В Новосибирске синоптики ожидают третье бабье лето

Фото: Pexels.com

В середине сентября новосибирцы отметили первое бабье лето с температурами выше +20 градусов.

В конце сентября – начале октября в регион пришла следующая волна тепла.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, третье бабье лето ожидается в третьей декаде октября. В это время синоптики прогнозируют солнечную погоду с температурой днем от +12 до +17 градусов, однако ночью температура будет ниже, колеблясь в пределах 0...+5 градусов.

Специалисты отмечают, что долгосрочные прогнозы могут не всегда сбываться, и ситуация может измениться. По данным погодных сервисов, таких как «Яндекс Погода», бабьего лета и значительного потепления не ожидается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ожидаются заморозки до -5 градусов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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