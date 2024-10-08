В Новосибирской области 9 октября ожидается штормовой ветер

В Новосибирске разослали штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.

По информации МЧС, сегодня ночью ожидаются порывы ветра до 20 м/с, а завтра днем – до 18 м/с. Жителям города рекомендуют быть внимательными и осторожными, избегать нахождения под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут упасть.

Также не рекомендуется парковать автомобили в этих местах.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, сильный ветер не приведет к значительному похолоданию. Температура днем 9 октября ожидается в пределах +13...+15°C, с понижением к вечеру до +8...+10°C. Ночью температура составит +5...+7°C.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске синоптики ожидают третье бабье лето.