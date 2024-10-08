В Новосибирской области осудили мужчину и женщину за убийство семейной пары

Новосибирский областной суд вынес приговор 30-летнему мужчине и 29-летней женщине за убийство семейной пары в городе Болотное.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, преступление произошло 25 ноября 2023 года во время ссоры, возникшей после распития алкоголя.

Обвиняемые избили супругов, при этом мужчину ударили ножом в грудь, что привело к гибели обоих пострадавших.

Суд приговорил женщину к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а мужчину — к 15 годам в колонии строгого режима.

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