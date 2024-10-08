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общество

Выдворения 35 нелегальных мигрантов ожидают в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В НСО ожидают выдворения 35 нелегальных мигрантов.

Вчера, 7 октября 2024 года, во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области рассказали об итогах рейдов по выявлению случаев незаконной миграции на территории региона.

В результате 47 объектах у 196 приезжих иностранных граждан попросили документы — был составлен 51 административный протокол за нарушения закона о миграции и 35 иностранцев привезли в дежурную часть для выдворения из страны.

Напомним, что в июне суды Новосибирска выдворили из страны больше 200 мигрантов

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Валерия Митрохина
Журналист

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