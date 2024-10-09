Безопасность и чистота: мэрия Новосибирска провела проверку строительной площадки города

На выездном совещании проверили, как соблюдаются санитарные нормы и порядок на одной из строительных площадок, а также на прилегающей к ней территории.

В соответствии с правилами благоустройства города, каждый застройщик, ведущий строительство в Новосибирске, обязан соблюдать определенные требования к строительной площадке, следить за безопасностью, чистотой и порядком рядом с ней.

«В надлежащем виде застройщик должен содержать ограждение строительной площадки, прилегающие к ней территории на расстоянии пяти метров. В первую очередь здесь не должно быть мусора, обеспечены проходы для граждан. Если проход непосредственно примыкает к строительной площадке, то должен быть навес, ограничивающий попадание каких-либо строительных материалов, чтобы не причинить вреда жителям. В обязательном порядке необходимо обеспечивать мойку колес автотранспорта, выезжающего со стройки. Работа по контролю ведется районными администрациями в ежедневном режиме. Раз в месяц контрольные мероприятия сотрудники департамента строительства проводят самостоятельно», – рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Иван Ивашина.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений в части содержания стройплощадок и санитарного состояния прилегающих территорий (уборка от мусора, вынос грязи с территории стройплощадки) выдаются предписания о необходимости их устранения. Также за такие нарушения предусмотрены административные штрафные санкции.

По словам Ивана Ивашины, большую помощь в этой работе оказывают и сами новосибирцы, которые «достаточно часто и оперативно реагируют на ситуации, когда действительно бывает, что происходит сбой в работе подрядных организаций».

«В случае выявления таких фактов можно незамедлительно обращаться в районные администрации, информировать нас. В свою очередь гарантируем быструю ответную реакцию», – уточнил начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии.