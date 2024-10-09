Более 500 компаний Новосибирской области уже получили экспортную господдержку в 2024 году

Новосибирские компании стали активнее выходить на международные рынки, осваивать новые направления экспорта – этому способствует господдержка в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также другие программы, реализуемые Правительством региона и Центром поддержки экспорта на базе регионального центра «Мой бизнес».

Тренды географии экспорта, промежуточные итоги по государственной поддержке малого и среднего бизнеса Новосибирской области в данной сфере обсудили сегодня на пресс-конференции.



Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров отметил, что за последние два года новосибирский бизнес переориентировался на рынки дружественных стран – СНГ, Азии и Ближнего Востока. Фиксируется интерес предпринимателей к Африке. Важными внешнеторговыми направлениями остаются Казахстан и Киргизия ввиду их логистической близости.



«Являясь одним из центров Сибирского федерального округа, Новосибирская область активно интегрируется в международные экономические процессы. Рынки, ранее находившиеся на периферии, становятся всё более актуальными для новосибирских предпринимателей, наибольшей популярностью пользуются Китай, Индия, Турция, Индонезия и Южная Африка. В Новосибирской области рост экспорта стабильно показывает отрасль АПК – сельхоз культуры, масло, пищевая продукция. Наш регион также является высокотехнологичным и на экспорт отправляются БАДы, медицинские реагенты, медицинское оборудование, а также промышленное оборудование, металлургия. Добиться таких результатов в значительной степени позволяет господдержка в рамках нацпроектов, с которыми работает Центр поддержки экспорта на базе регионального центра «Мой бизнес», – подчеркнул Андрей Гончаров.



За первые 6 месяцев 2024 года 29 компаний при поддержке ЦПЭ заключили экспортные контракты. К сентябрю количество компаний, получивших государственную поддержку, увеличилось до 502 субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В 2024 году благодаря господдержке специи и приправы УК «Трапеза» начали продавать в Таджикистане, а тактильное оборудование компании «Тифлотехника» экспортируется в Узбекистан. «Купинское мороженое» появилось в магазинах Казахстана и Киргизии. В Казахстане также открылся детский игровой центр новосибирской компании UniTramp и начала работу франшиза школы выбора профессии «Пункт Б», – поделилась руководитель Центра поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» Алина Мусиенко.



Новосибирским предпринимателям предоставляется господдержка по широкому спектру направлений: от обучения и продвижения (участие в бизнес-миссиях и выставках по всему миру) до компенсации логистики и сопровождению экспортного контракта.



В этом году при поддержке ЦПЭ уже состоялись бизнес-миссии в Мьянму, Китай, Вьетнам Узбекистан, Армению, Азербайджан, Киргизию и Казахстан. Предприниматели приняли участие в крупнейшей пищевой выставке SIAL China 2024, медицинской выставке в ОАЭ, IT-выставке и выставке бьюти-индустрии в Казахстане. До конца 2024 года состоятся бизнес-миссии в Монголию, Индию, Турцию, Узбекистан и Индонезию.



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