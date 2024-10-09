Героине телешоу из Болотного Новосибирской области дали 15 лет за двойное убийство

К 15 годам лишения свободы за двойное убийство приговорили героиню телешоу из Болотного Новосибирской области.

В пресс-службе следственного комитета РФ по Новосибирской области сообщили, что в ноябре 2023 года в Болотном 30-летний мужчина и 29-летняя женщина пришли в гости к знакомым и в ходе распития алкоголя между гостями и хозяевами дома возник конфликт. В результате гости начали избивать хозяйку дома и мужчину, который защищал ее.

Из-за сильных побоев и ножевого ранения хозяйка и защитник скончались на месте.

Суд назначил подсудимой 15 лет и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год, а мужчине 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Ранее обвиняемая присутствовала на телешоу, куда ее пригласили после огласки местных жителей о том, что она не следит за детьми и часто распивает алкоголь. На программе женщина уверяла, что возьмется за голову и исправит ситуацию.