Из новосибирских аптек пропали импортные антибиотики для лечения ОРЗ

Антибиотики для лечения ОРЗ пропали из аптек Новосибирска.

Жители Новосибирска сообщили редакции BFM-Новосибирск о том, что из местных аптек пропали импортные лекарства, которые используют при лечении бронхита, пневмонии, отита, синусита и других острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Информацию об этом также подтвердили медики и сотрудники фармкомпаний.

Так, в сентябре текущего года у жительницы Новосибирска дети заболели пневмонией и им назначили антибиотики, которых, как выяснилось позже, нигде нет.

«Нам выписали кларитромицин. В рецепте пишут только название действующего вещества. Но на словах педиатры всегда рекомендуют лекарства конкретных производителей, потому одни более эффективны, другие менее эффективны. Нам врач сказала: постарайтесь купить «Клацид», потому что это оригинальный препарат. Но мы его нигде не нашли», — рассказала женщина.

По словам местных фармацевтов, сейчас из аптек исчез не только «Клацид», но и другие импортные антибиотики из группы макролидов.

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