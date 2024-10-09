Из-за разрушения берега реки в Новосибирске вводят режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в микрорайоне Нахаловка могут ввести режим повышенной готовности из-за того, что там начал разрушаться берег реки 1-я Ельцовка вблизи дома на улице 2-й Сухарной Береговой, 12.

Как указали в администрации, введенный режим поможет предотвратить возможные ЧС и ускорение проведения восстановительных работ. Также департаменту ЖКХ поручат найти жилые помещения маневренного фонда для переселения жильцов дома, которые находятся на опасном участке.

Ранее Сиб.фм писал, что в Первомайском районе Новосибирска из-за отсутствия отопления вводится режим ЧС