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общество

Из-за разрушения берега реки в Новосибирске вводят режим повышенной готовности

Фото: Atas.info

Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в микрорайоне Нахаловка могут ввести режим повышенной готовности из-за того, что там начал разрушаться берег реки 1-я Ельцовка вблизи дома на улице 2-й Сухарной Береговой, 12.

Как указали в администрации, введенный режим поможет предотвратить возможные ЧС и ускорение проведения восстановительных работ. Также департаменту ЖКХ поручат найти жилые помещения маневренного фонда для переселения жильцов дома, которые находятся на опасном участке.

Ранее Сиб.фм писал, что в Первомайском районе Новосибирска из-за отсутствия отопления вводится режим ЧС

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Валерия Митрохина
Журналист

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