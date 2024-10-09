Минприроды Новосибирской области проверило скотомогильник мигрантов

Скотомогильник мигрантов проверили в Новосибирске.

Жители Новосибирска обеспокоены ухудшением состояния реки Тула. Известно, что вблизи водоема мигранты организовали нелегальную скотобойню, сбрасывая отходы производства неподалеку. Министерство природных ресурсов провело проверку на месте после многочисленных жалоб со стороны местных жителей.

В ответе администрации отметили, что рядом с рекой мигранты незаконно воздвигли хостелы, где занимаются забоем скота. В дело вмешались специалисты Министерства природы Новосибирской области и выявили серьезные нарушения экологического законодательства. В частности, было обнаружено захоронение биологических отходов с характерным запахом разложения, что, по словам местных жителей, расположено в непосредственной близости от реки. Об этом сообщает портал VN.ru.

Кроме того, из одного из домов по улице Тульская 483 жидкие отходы от уличного туалета сбрасываются прямо на улицу, что усугубляет проблему загрязнения окружающей среды. В Министерстве природы подтвердили, что будут приняты меры по установлению лиц, нарушивших законодательство об охране природы, и применению соответствующих санкций.