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общество

Прокуратура Новосибирска начала проверку после затопления двора холодной водой

Фото: Сиб.фм

Двор дома в Новосибирске затопило холодной водой — прокуратура начала проверку.

Новосибирцы в соцсетях пожаловались на то, что их двор дома по улице Кошурникова, 13/2 уже несколько дней заливает холодной водой. Несмотря на то, что они неоднократно обращались в УК и «Горводоканал», ситуация до сих пор не разрешилась.

Тогда на защиту граждан встала прокуратура Дзержинского района и устроила проверку.

«По данным МУП “Горводоканал”, ремонт дефекта требует временного отключения нескольких домов от холодного водоснабжения. Работы по ликвидации прорыва запланированы на 09.10.2024», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске объявлен режим повышенной готовности в микрорайоне Нахаловка в связи с начавшимся разрушением берега реки 1-я Ельцовка.

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Валерия Митрохина
Журналист

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