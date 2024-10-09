В Новосибирске вводят режим повышенной готовности — что произошло

В Новосибирске объявлен режим повышенной готовности в микрорайоне Нахаловка в связи с начавшимся разрушением берега реки 1-я Ельцовка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Опасная ситуация наблюдается в районе дома по адресу: улица 2-я Сухарная Береговая, 12, где существует угроза обрушения береговой линии.

Основной целью введения данного режима является предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций и ускорение восстановительных работ. В случае утверждения постановления, все службы, ответственные за предупреждение и ликвидацию ЧС, включая спасательные подразделения и департамент энергетики и ЖКХ, перейдут в состояние повышенной готовности. Это позволит властям оперативно укрепить берег и ускорить процесс поиска подрядчика для проведения необходимых ремонтных работ.

Кроме того, департамент ЖКХ получит задание найти временные жилые помещения для переселения жителей дома, расположенного в опасной зоне. Это обеспечит безопасность людей в случае необходимости экстренной эвакуации.

Напомним, заморозки до -5 градусов придут в Новосибирск на этой неделе.