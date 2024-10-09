Заморозки до -5 градусов придут в Новосибирск на этой неделе

К концу недели в столице Сибири ожидаются резкие заморозки до -5 градусов.

По данным сайта Gismeteo, сегодня, 9 октября 2024 года, в Новосибирске ожидается дождливый день. Температура воздуха продержится до +11 градусов.

Завтра, 10 октября, температура резко опустится до +2 ночью, а днем поднимется только до +4.

В пятницу, 11 октября, ожидается похолодание до -1 градуса утром, днем будет +1.

В субботу и воскресенье погода значительно ухудшится — температура воздуха упадет до -5 градусов утром. Днем ожидается до +1.

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