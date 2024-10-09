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Авто

Сразу в нескольких районах Новосибирска ограничили движения транспорта

Фото: Сиб.фм

Из-за работ на теплотрассах и водопроводе будет ограничено движение в Новосибирске.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что в Дзержинском и Центральном районе Новосибирска введут ограничение движение транспорта для горожан:

- до 10 октября 2024 года на два метра будет сужена проезжая часть улицы Трикотажной – в районе здания № 52/1, корпус 7;

- до 27 октября на пять метров сужается проезжая часть Владимировского спуска в районе здания № 2ж, корпус 1;

- до 18 октября на четыре метра сужается проезжая часть улицы Адриена Лежена в районе жилого дома № 53/2 на ул. Кошурникова.

Напомним, что в Новосибирске ограничили движение на улице Добролюбова

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Валерия Митрохина
Журналист

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