Стала известна причина загрязнения пляжей Новосибирска

Пляжи Новосибирска могут быть загрязнены из-за очистных сооружений.

Как сообщает портал «Наука в Сибири», в Новосибирске ученые Томского государственного университета, Новосибирского института органической химии СО РАН и Тихоокеанского института географии ДВО РАН взяли пробы песка на берегу в черте Новосибирска, возле поселка Кудряшовский и в районе Мочище, чтобы узнать степень их загрязнения.

Специалисты просеяли пробы песка через сито разного размера и обнаружили, что в образцах больше всего содержится полиэтилена, а на втором месте по содержанию оказался полипропилен.

По словам ученых, пластик может содержаться в песке в результате контакта с очистными сооружениями. В том числе, негативно на окружающую среду влияет и мусор, который оставляют местные жители.

Напомним, что расширение участка трассы “Иртыш” в Новосибирской области обойдется в 18 млрд руб