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наука

Ученые из Новосибирска создали перспективную топливную добавку из метана

Фото: Пресс-служба НГТУ НЭТИ

Перспективную топливную добавку из метана разработали ученые из НГТУ НЭТИ.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного технического университет НЭТИ, специалисты вуза разработали инновационный метод синтеза катализаторов, который позволил достичь максимального выхода водорода, открывая новые перспективы для водородной энергетики и смежных отраслей. Проект был поддержан Российским научным фондом.

Водород, полученный в результате исследования, можно использовать как перспективную добавку к топливу для различных типов двигателей. Одновременно синтезированные углеродные наноматериалы находят широкое применение — они усиливают прочность конструкционных материалов, используются в суперконденсаторах, батареях и газовых сенсорах.

По словам руководителя проекта, профессора Александра Баннова, разработанная технология является экологически чистой. В процессе отсутствуют выбросы углекислого газа, что делает её особенно актуальной в условиях глобальной борьбы с углеродным следом. Благодаря оптимизации синтеза катализатора с применением статистических методов учёным удалось добиться не только максимальной эффективности процесса получения водорода, но и существенно сократить количество экспериментов.

Также уточняется, что научная статья ученых НГТУ НЭТИ была опубликована в ведущем научном журнале в области водородной энергетики, физики и химии горения водорода (Q1, 8.1 Impact Factor) International Journal of Hydrogen Energy.

Напомним, что новосибирские ученые разработали новые покрытия для солнечных батарей

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Валерия Митрохина
Журналист

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