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общество

В Новосибирске 13-летний мальчик с ДЦП переехал в новую квартиру

Фото: Народный Фронт Новосибирской области

В Новосибирске 13-летнему мальчику с диагнозом ДЦП предоставили новое жильё.

Ранее он проживал с матерью в общежитии в комнате площадью 11 кв. м. Из-за инвалидности ребёнок не мог выходить на улицу в течение года, так как для этого необходимо было преодолеть девять лестничных ступеней.

Мать мальчика обратилась с просьбой о помощи на прямую линию президента. Вопросом занялись представители Народного фронта, прокуратуры и Следственного комитета России. Суд постановил выделить семье новое жильё. Мэрия предоставила квартиру площадью 41 кв. м. Переезд состоялся 5 сентября при поддержке волонтёров, которые помогли с транспортировкой.

В настоящее время ведутся работы по установке откидного пандуса, который будет готов к 20 октября.

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Игорь Кириченко
Журналист

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