В Новосибирске 200 жителей пожаловались в прокуратуру на отсутствие отопления

С начала отопительного сезона в прокуратуру Новосибирской области поступило 200 обращений на отсутствие тепла. На сегодняшний день вопрос решен по всем объектам.

Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм заявил заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь.

«Задача в этом году была не допустить ситуации, как было в январе 2024 года (коммунальная авария на левом берегу – прим. ред). В течение длительного времени мы боролись с ее последствиями, произвели определенную корректировку, в том числе и в организации наших надзорных мероприятий. Системно подошли к исследованию коммуникаций, износ которых был достаточно высокий. Обследовали 32 км коммунальных сетей. По всем участкам определили подрядчиков и осуществили должный контроль за проведением ремонтных работ. Эту работу начали заранее и уже в августе начали подводить первые итоги данной деятельности», — прокомментировал заместитель прокурора региона.

По его словам, на базе прокуратуры Новосибирской области создана рабочая группа с еженедельным объездом проблемных объектов.

«Сегодня проблемные участки мы свели к четырем, которые планируем закрыть до 1 ноября. Но они не влияют на процесс подачи тепла. С начала отопительного сезона в надзорное ведомство поступило 200 обращений от жителей на несвоевременную подачу тепла. В каждой ситуации прокуратура разбиралась на местах в ежедневном режиме. К 1 октября проблемы на этих объектах свели к минимуму и уже добились 100-процентного ввода тепла в более чем 8000 многоквартирных домов», — пояснил Александр Рудь.

Он отметил, что сейчас ряд вопросов по отоплению находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прокуратура прокомментировала отсутствие отопления в Первомайке.