В Новосибирске прокуратура прокомментировала отсутствие отопления в Первомайке

Прокуратура Новосибирской области держит на контроле ситуацию в Первомайском районе, где введен режим повышенной готовности из-за проблем с отоплением.

Как рассказал в эксклюзивном интервью Сиб.фм начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Новосибирской области Олег Желдак, проблемы в коммунальной сфере в Первомайском районе начались с момента начала отопительного сезона.

«Были определенные сложности в отношении ресурсоснабжающих организаций, поставщиков тепла. Имелась определенная задолженность, что привело к ограничению подачи газа и тепла. В связи с этим мэрия своевременно приняла меры, ввела режим повышенной готовности 18 сентября, чтобы исключить ситуацию неподачи тепла в жилой фонд. Сейчас работы по развертке теплоносителя завершены. Никаких внешних факторов препятствующих подключению домов к отоплению нет», — пояснил прокурор.

По словам Олега Желдака, прокуратура реагировала на каждое обращение по отоплению в Первомайском районе.

«Ситуация на контроле. В случае обострения проблемы, прокуратура отреагирует», — заверил Олег Желдак.

Ранее жители Первомайского района Новосибирска обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за отсутствия отопления. Мэрия вводила режим повышенной готовности из-за проблем с подачей тепла.