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общество

В Новосибирске доступность ипотеки упала почти в три раза

Фото: МК в Новосибирске

В Новосибирской области доступность ипотечных кредитов сократилась в три раза.

Сейчас только 11,7% семей могут оформить ипотеку по рыночным ставкам, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 32,3%. Об этом сообщает telegram-канал «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы».

Регион опустился с 40-го на 50-е место в рейтинге доступности ипотеки. Для сравнения, в Красноярском крае ипотеку могут позволить 24,2% семей, в Кузбассе — 21,4%, в Иркутской области — 20,5%. Средний показатель по России составляет 13%.

За последние четыре года ключевая ставка выросла с 4,25% до 19%, что повлияло на возможность получения ипотеки. По данным telegram-канала, оформить ипотечный кредит могут жители Новосибирска, способные платить 106 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали основные причины отказа в трудоустройстве.

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Игорь Кириченко
Журналист

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