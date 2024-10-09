В Новосибирске рассказали основные причины отказа в трудоустройстве

Аналитики сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» провели исследование, в котором работодатели Новосибирска рассказали о своих предпочтениях и антипатиях при выборе соискателей.

Аналитики сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» провели исследование, в котором работодатели Новосибирска рассказали о своих предпочтениях и антипатиях при выборе соискателей.

Лидером среди нежелательных кандидатов стали те, кто часто меняет места работы — 71% работодателей выражают настороженность по поводу таких соискателей.

Кроме того, 34% респондентов не готовы рассматривать кандидатов, имеющих опыт работы в компаниях с негативной репутацией.

Также в списке нежелательных категорий оказались слишком молодые специалисты (29%), бывшие бизнесмены (27%) и соискатели старше 50 лет (25%).

Некоторые работодатели избегают принимать на работу кандидатов без опыта, а также женщин детородного возраста (22%). Кроме того, настораживают излишне стеснительные или, наоборот, слишком инициативные соискатели.