В Новосибирске менеджеры не испытывают трудности при приеме на работу

Менеджеры не испытывают трудности при приеме на новую работу.

По данным экспертов hh.ru стало известно, какие специалисты Новосибирска не испытывают сложностей при трудоустройстве. Об этом сообщил портал РБК-Новосибирск.

Так, например, треть соискателей, ищущих работу на позиции менеджеров по продажам, не сталкивается с трудностями при трудоустройстве. Аналогичная ситуация наблюдается и среди специалистов производственной сферы.

Кроме того, около 34% кандидатов, ищущих работу в гостиничном бизнесе и строительстве, также не испытывают проблем с нахождением работы. Эти данные отражают тенденцию стабильности на рынке труда в данных отраслях, где спрос на квалифицированных сотрудников продолжает оставаться на высоком уровне.

Ранее Сиб.фм писал, что на 0,3% увеличилась добыча рыбы в Новосибирской области