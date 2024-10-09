В Новосибирске представили марку памяти художника Николая Рериха

В Музее Рериха в Новосибирске прошла церемония торжественного гашения почтового блока, выпущенного к памятной дате.

Марки и конверты с художественным штемпелем приобретают особую ценность для коллекционеров.

Пресс-служба АО «Марка» сообщила, что тираж выпуска составляет 17 000 экземпляров, а номинал марки — 200 рублей. На марке изображена картина Николая Рериха «Строят ладьи», а на полях — картина Святослава Рериха «Портрет Н.К. Рериха».

Николай Рерих — известный русский художник, философ, писатель и общественный деятель, автор Пакта Рериха, направленного на защиту культурных ценностей

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский театр оперы и балета начал продажу билетов на новогодний балет «Щелкунчик».