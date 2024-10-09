В Новосибирске произошло возгорание в кафе в историческом здании

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 2 кв.м.

В Новосибирске в помещении кухни кафе, расположенного в цокольном этаже административного здания, произошло возгорание масла во фритюре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным ведомства, первые подразделения МЧС прибыли на место происшествия через 3 минуты после вызова. Пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Также пожарные проверили помещения на наличие людей. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 5 человек.

Для ликвидации пожара на объекте с массовым пребыванием людей были задействованы 24 человека личного состава и 8 единиц техники. Информации о пострадавших нет.