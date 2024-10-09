В Новосибирске рецидивист получил девять лет колонии за жестокое убийство

Рецидивист из Новосибирска вновь отправился в колонию из-за убийства.

В январе текущего года 48-летний мужчина распивал алкоголь в компании 27-летнего молодого человека. Позже между ними возник словесный конфликт и мужчина от ярости нанес ножом удары в грудь своему оппоненту — тот скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в прокуратуре и СУ СКР по Новосибирской области.

Ведомство также уточнило, что годом ранее этот же обвиняемый освободился из мест лишения свободы — за убийство его приговорили к 15 годам колонии.

Сейчас сибиряка отправили в колонию на девять лет.

Напомним, что избивших росгвардейца автохамов задержали в Новосибирске