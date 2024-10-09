В Новосибирске собираются открыть лыжероллерный комплекс с трассой международного уровня

В Новосибирске, рядом с Академгородком, построят лыжероллерный комплекс с трассой международного уровня.

Сооружение будет работать круглый год. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

На территории комплекса планируется строительство гостиницы. Также на единой инфраструктуре будут функционировать две школы – областная школа олимпийского резерва и лыжное отделение муниципальной школы Советского района.

По данным правительства, в Новосибирской области лыжный спорт пользуется популярностью. Количество спортсменов и любителей лыжных гонок в регионе превышает 30 тысяч человек. В области действует 67 специализированных лыжных баз, а также используются около 20 приспособленных объектов.