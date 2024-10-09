В Новосибирске таинственно скончался профессор мединститута Павел Железный

Тело челюстно-лицевого хирурга нашли под окнами в центре Новосибирска.

На 76 году скончался доктор медицинских наук, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста Новосибирского государственного медицинского университета профессор Павел Железный. Некролог появился на сайте стоматологической ассоциации России, обратил внимание Сиб.фм

Профессор стоял у истоков создания стоматологического факультета НГМУ, более 20 лет был главным внештатным детским стоматологом Областного управления здравоохранения и долгое время руководил центром реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба.

Предварительно, мужчина покончил с собой 7 октября. Его тело обнаружили на улице Депутатской под окнами дома, где он жил вместе с супругой.

В этот день неизвестный мужчина напал на корреспондента ОТС Ксению Корзун, которая фотографировала место происшествия. По её словам, мужчина отобрал у неё телефон и разбил. Сотрудница телекомпании обратилась в полиции по факту воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

«У меня травмированы пальцы левой руки. Скорее всего ушиб. Я попросила полицейских уточнить личность напавшего, но они отказались и никого не задержали. Сказали: "Сама виновата, зачем ты полезла"», — поделилась она.

Напомним, под Новосибирском покончила с собой 11-летняя девочка.