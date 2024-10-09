В Новосибирске возобновят шестиполосное движение на двух мостах

Кудрявцев поставил задачу возобновить шестиполосное движение на Октябрьском и Димитровском мостах.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил ответственным лицам возобновить шестиполосное движение на Октябрьском и Димитровском мостах до конца 2024 года. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Кудрявцев отметил, что приближается зима, а проезд по основным городским мостам, соединяющим два берега, остается затруднённым. Причиной задержек стал один из подрядчиков, с которым был расторгнут контракт.

Мэр подчеркнул, что повторение таких ситуаций недопустимо, и возложил ответственность за своевременное открытие движения на первого заместителя главы города.

Дорожные службы пообещали полностью открыть движение по Димитровскому мосту в ноябре, а по Октябрьскому – в декабре.