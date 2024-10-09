В Новосибирской области компании получили экспортную господдержку

Компании Новосибирска начали активнее осваивать международные рынки и новые экспортные направления.

Компании Новосибирска активнее выходят на международные рынки благодаря господдержке в рамках нацпроектов и программ регионального правительства.

Министр промышленности Андрей Гончаров отметил, что за последние два года бизнес региона ориентируется на дружественные страны, включая СНГ, Азию, Ближний Восток и Африку.

В 2024 году 29 компаний, поддержанных Центром поддержки экспорта, заключили экспортные контракты. Общее число малых и средних предприятий, воспользовавшихся государственной помощью, выросло до 502.