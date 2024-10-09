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общество

В Новосибирской области обсудили поддержку аграрного сектора

Фото: Pexels.com

Сельхозпроизводители Новосибирской области столкнулись с последствиями обильных осадков, что создало ряд серьезных вызовов для аграрного сектора.

Законодательное Собрание региона активно ищет пути поддержки. На заседании комитета по аграрной политике обсудили вопросы финансирования, снабжения семенами и сбыта излишков фуражного зерна.

Председатель комитета Денис Субботин отметил необходимость расширения льготного кредитования, а министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил, что текущие лимиты практически исчерпаны.

Также рассматривается объявление чрезвычайной ситуации для получения федеральной компенсации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что около 70 тысяч человек вернулись в Новосибирскую область из-за рубежа.

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Игорь Кириченко
Журналист

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