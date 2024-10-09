В Новосибирскую область прибудет «Поезд Победы»

«Поезд Победы» вернется в НСО.

В период с 15 по 17 октября 2024 года в Новосибирск на главный железнодорожный вокзал прибудет «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция, которая размещена в движущемся поезде.



В экспозиции задействовано 50 видеопроекторов, 18 видеостен, а также 12 тач-столов.



Каждый из восьми вагонов представляет собой отдельную выставочную зону, которая посвящена различным этапам войны.

Напомним, что ученые из Новосибирска создали перспективную топливную добавку из метана.