4000 мигрантам запретили въезд в Новосибирскую область

Прокуратура Новосибирской области запретила въезд в страну 4000 нелегальным мигрантам.

Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказал заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь.

«С начала года в регион въехало более 270 000 иностранцев. Цифры сопоставимы с аналогичным периодом 2023 года. В отношении 4000 лиц, которые нарушили миграционное законодательство, принято решение о запрете въезда на территорию РФ. Более 2000 лиц принудительно выдворили за пределы страны», — прокомментировал зампрокурора региона.

Он уточнил, что в предыдущие годы 1500-1600 иностранных граждан получали запреты на въезд в РФ. В этом году число нелегальных мигрантов значительно увеличилось. По его словам, прокуратура стала более тщательно подходить к проверке иностранцев.

«Наибольшее число выдворенных – граждане Узбекистана, их свыше 1200 человек в этом году. Из Таджикистана – 512 граждан», — говорит Александр Рудь.

По его словам, на территории Хилокского жилмассива выявлено 424 нелегальных мигранта и выдворено из страны.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Хилокском жилмассиве закрыли шесть нелегальных хостелов на 130 мест.