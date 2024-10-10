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общество

Американский военный Ходжес заявил об угрозе Украине со стороны генерала из Новосибирска Суровикина

Фото: скриншот из видео

Сергей Суровикин был снят с должности командующего Объединенной группировкой войск на Украине в январе 2023 года.

В августе 2023 года он также был освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами России.

Бен Ходжес, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе, в интервью украинской телеведущей заявил, что в США положительно восприняли решение Москвы убрать Суровикина из зоны специальной военной операции. Ходжес отметил, что его отстранение является благоприятным фактором для западной кoалиции, поддерживающей Киев.

«Со стороны россиян нам везет, что Россия не сохранила Суровикина на его месте, потому что он был очень эффективным на своем месте. Слава Богу, что они от него избавились», — сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что Суровикин был эффективным командующим.

Ранее Сиб.фм сообщал, что генералу Армагеддону из Новосибирска Сергею Суровикину предрекли будущее президента России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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