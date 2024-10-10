Госавтоинспекция призвала новосибирцев заменить летнюю резину на зимнюю

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям Новосибирска сменить летнюю резину на зимнюю из-за приближающихся заморозков.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирска, специалисты посоветовали горожанам сменить резину. Это связано с тем, что через пару дней температура в городе снизится, и летние шины могут привести к многочисленным ДТП.

По данным синоптиков, по ночам в областном центре температура может опуститься до -2 — -5 градусов, а днем столбик термометра покажет 0 градусов. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Чтобы избежать ДТП, рекомендуется вовремя переходить на зимнюю резину. Кроме того, инспекторы ГИБДД советуют обратить внимание на техническое состояние автомобиля: проверить работу световых приборов, стеклоочистителей и аккумулятора.

По мнению автомехаников, качественная подготовка автомобиля к зиме позволит транспорту без проблем пережить морозы. Важно своевременно проверить подвеску, двигатель, кузов и технические жидкости: масло, тормозную и охлаждающую жидкость.

Напомним, что проезд транспорта к площади Маркса временно ограничат в Новосибирске.