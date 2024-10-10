Из-за рубежа в Новосибирскую область вернулись около 70 тыс соотечественников

Около 70 тысяч эмигрантов вернулись в Новосибирскую область.

Благодаря государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в Новосибирскую область вернулось почти 70 000 соотечественники из-за границы.

Уточняется, что в наибольшем количестве возвращаются россияне из Республики Казахстан, их насчитывается около 84,9% от общего количества.

Также для всех эмигрантов существует единовременная выплата в размере 15 000 рублей на каждого ребенка до 17 лет, единовременная финансовая помощь на обустройство в размере 20 000 рублей и ежемесячная стипендия пяти талантливым студентам в размере 3 035 рублей.

Напомним, что из Хилокского жилмассива Новосибирска выдворили 424 нелегальных мигранта