Новый зеленый уголок отдыха для жителей Октябрьского района появился в Новосибирске

9 октября на Бориса Богаткова 194\8 состоялось торжественное открытие «Синичкиного сквера».

Сквер был благоустроен по наказу депутата Совета депутатов города Новосибирска Игоря Титаренко, при поддержке мэрии г. Новосибирска и взаимодействии с ТОС «7-й микрорайон».

На открытии присутствовали местные жители, представители администрации и другие гости.

«Мы вместе сделали красивое место, но идея открытия сквера принадлежит, в первую очередь, местным жителям, которые обратились с просьбой реализовать наказ по благоустройству территории, так как здесь еще несколько лет назад были заброшенные гаражи, бетонные плиты и другой мусор.

Конечно, еще необходимо сделать освещение в сквере и дополнительные зоны для детей, что мы и будем реализовывать дальше. Эта территория действительно востребована, и почти каждый из местных житель внес свой вклад в открытие сквера. Даже дети помогали убирать мусор, проводили субботники, помогали подрядной организации» — рассказывает Игорь Титаренко.

На данный момент в сквере высажены цветы, кустарники, а в середине – небольшая елочка. Также установлены удобные лавочки, предусмотрены пешеходные дорожки для мам с колясками и детей с самокатами и велосипедами.

«Жители ближайших домов очень рады, что у нас теперь есть такой чудесный сквер. Если бы такие зеленые участки были везде, это было бы очень хорошо», – поделилась местная жительница Валентина Сергеевна.

Горожанам, пришедшим на открытие нового сквера, была предложена и развлекательная программа для детей и взрослых, а также розыгрыш различных призов.

«Синичкин сквер» уже стал уютным уголком и пространством для отдыха и общения, и вскоре будет площадкой для проведения культурных мероприятий, привлекая как местных жителей, так и гостей.

Автор текста: Вера Иванова.