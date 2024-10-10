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общество

Охранное предприятие в Новосибирске не выплатило сотрудникам почти полмиллиона рублей

Фото: Сиб.фм

Охранники из Новосибирска добились справедливости и получили задолженность почти в полмиллиона рублей.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, Новосибирская транспортная прокуратура завершила проверку деятельности ООО “РД Единство”, которая обеспечивает охрану объектов транспортной инфраструктуры региона.

По результатам проверки стало известно о нарушениях трудового законодательства, повлекшие за собой серьезные финансовые последствия для сотрудников охранного предприятия.

По версии ведомства, с частью работников не были заключены официальные трудовые договоры, не производились надлежащие выплаты за работу в выходные и праздничные дни, а также охранников незаконно привлекали к работе на две смены подряд. Особое внимание вызвала задолженность по заработной плате перед сотрудниками, которая составила более 470 тысяч рублей и накапливалась более двух месяцев. После вмешательства прокуратуры и внесения представления работодателю долг был полностью погашен.

Также руководство организации привлекли к административной ответственности и возбудили уголовное дело.

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Валерия Митрохина
Журналист

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