Шесть нелегальных хостелов закрыли в Хилокском жилмассиве Новосибирска

Прокуратура Новосибирской области добилась закрытия шести гостиниц в Хилокском жилмассиве.

Как заявил заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь в эксклюзивном интервью Сиб.фм, в этом году в Хилокском жилмассиве прекратили деятельность шести нелегальных хостелов на 130 койко-мест.

«У граждан не было соответствующей документации на осуществление гостиничной деятельности. Кроме того, возбуждено четыре уголовных дела по так называемым резиновым квартирам в Хилокском жилмассиве. Расследуются два уголовного дела по факту ненадлежащего оказания гостиничных услуг», — прокомментировал Сиб.фм Александр Рудь.

Он отметил, что в этом году в Хилокском жилмассиве было выдворено за пределы РФ 424 нелегальных мигранта.

По данным прокуратуры Новосибирской области, за восемь месяцев 2024 года в регион въехало 270 000 иностранцев. Эти цифры сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года. В отношении 4000 мигрантов принято решение о запрете въезда в страну.

Ранее Сиб.фм публиковал репортаж с Хилокского жилмассива. Жители жалуются на нелегальных мигрантов, антисанитарию и бездомных граждан. Жилмассив получил неофициальное название Welcome to Гетто.