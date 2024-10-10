Стало известно, на что в первую очередь смотрят новосибирцы при выборе места отдыха

Сервис «Авито Путешествия», который ранее специализировался на аренде квартир, добавил также возможность бронировать номер в отеле.

Также в сентябре Авито провел опрос пользователей, где главным вопросом было то, на что именно ориентируются путешественники при выборе площадки для бронирования.

Каждый четвертый пользователь (24%) назвал первым пунктом безопасность площадки, в частности, защиту от утечек данных, защищенность платежных средств и возможность отменить бронь с возвратом средств в установленные законом сроки. Треть пользователей (33%) отметили важность наличия поддержки в режиме 24/7 от онлайн-площадки.

Еще в топ-3 важных качеств вошло большое количество предложений (этот пункт выбрали 20% респондентов).

В отдельно взятом Новосибирске голоса распределились следующим образом: 26% человек назвали самым важным качеством хорошего сервиса онлайн-бронирования безопасность и возможность вернуть деньги при отмене, 19% – широкий выбор, 13% – систему скидок и бонусов и 11% – возможность забронировать там же дополнительные услуги (например, трансфер или экскурсии).

На вопрос о том, чьим рекомендациям они доверяют при выборе сервиса онлайн-бронирования, 44% ответивших назвали друзей и знакомых, 27% – отзывы в интернете и 21% – собственный опыт использования других сервисов той же компании.