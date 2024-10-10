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наука

Ученые из Новосибирска завершили сборку оборудования для ИТЭР в Институте ядерной физики

Фото: freepik.com

Поставку всего оборудования планируется осуществить в 2028 году.

Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук завершил сборку части оборудования для измерения параметров плазмы в рамках проекта ИТЭР, который нацелен на создание первого международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Александра Бурдакова, доктора физико-математических наук.

Поставка всего необходимого оборудования запланирована на 2028 год. В рамках проекта ИЯФ СО РАН изготавливает ключевые порт-плаги, которые обеспечивают защиту элементов реактора от радиации и доступ для исследований плазмы.

Некоторые из уже готовых устройств включают коллиматор и деверторный монитор нейтронного потока. Полную сборку порт-плагов планируется завершить после 2028 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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