Ученые из Новосибирска завершили сборку оборудования для ИТЭР в Институте ядерной физики

Поставку всего оборудования планируется осуществить в 2028 году.

Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук завершил сборку части оборудования для измерения параметров плазмы в рамках проекта ИТЭР, который нацелен на создание первого международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Александра Бурдакова, доктора физико-математических наук.

Поставка всего необходимого оборудования запланирована на 2028 год. В рамках проекта ИЯФ СО РАН изготавливает ключевые порт-плаги, которые обеспечивают защиту элементов реактора от радиации и доступ для исследований плазмы.

Некоторые из уже готовых устройств включают коллиматор и деверторный монитор нейтронного потока. Полную сборку порт-плагов планируется завершить после 2028 года.