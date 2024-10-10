Уроженца Казахстана отпустили после 20 дней в ЦВС для иностранных граждан в Новосибирске

Уроженец Казахстана Иоган Д. отпущен домой после 20 дней нахождения в центре временного содержания для иностранных граждан в Новосибирске.

Мужчине сделали временную прописку в гостинице Алтайского края, в результате чего его действующая регистрация была аннулирована. В Купинском районе его ждали жена и дочь, гражданки России. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Иоган прибыл в Россию в 2018 году и работал дальнобойщиком. 27 апреля 2024 года он заселился в гостиницу в Алтайском крае, оплатив проживание за сутки. Однако, как выяснилось, ему сделали временную регистрацию без заполнения необходимых документов. Позже, когда он решил оформить российское гражданство, ему сообщили, что он находится в стране нелегально, после чего его задержали.

В 2022 году Иоган женился на гражданке России, с которой у него есть дочь. Мужчина обращался в различные инстанции, включая УВМ ГУВД по Новосибирской области и уполномоченного по правам человека. После публикации его истории в СМИ, 3 октября состоялось судебное заседание, на котором было принято решение об освобождении Иогана. Суд учел наличие у него супруги и дочери — граждан России.

После освобождения Иоган восстановил свою регистрацию, сдал документы на загранпаспорт в посольство Казахстана и продолжает оформление статуса гражданина России.