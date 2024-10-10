В мэрии Новосибирска рассказали, когда снимут ограничения движения транспорта на Октябрьском и Димитровском мостах

Ограничения движения транспорта на Димитровском мосту должны быть сняты в ноябре, на Октябрьском – в декабре. Подрядная организация завершит работы на проезжей части, после чего обеспечит проезд по всем шести полосам. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на выездном совещании поставил задачу выполнить сроки исполнения контракта.

«Первоочередные задачи текущего года – это запуск Октябрьского и Димитровского мостов. К сожалению, один из подрядчиков, который вёл здесь работы, не выполнил свои обязательства. Контракт с ним был расторгнут. Сейчас я ставлю задачу своему первому заместителю, а также начальнику департамента транспорта, чтобы установленные сроки были выдержаны. Это их персональная ответственность. Никаких переносов больше быть не может, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – Трафик с одного берега на другой очень большой, зимой движение усложнится. Какие-то работы останутся на следующий год, но они никак не должны влиять на движение транспорта».

По словам директора МКУ «Гормост» Сергея Эпова, шестиполосное движение по Октябрьскому мосту должно быть открыто в декабре. В ноябре планируется открыть рабочее движение по всей ширине Димитровского моста.

В 2022 году техническое состояние Октябрьского моста было признано предаварийным. Контракты на ремонт сооружения были заключены с тремя подрядными организациями. Проверки фиксировали просрочку исполнения от двух недель до одного месяца. Несмотря на проводимую МКУ «Гормост» претензионную работу, со стороны одного из подрядчиков (ООО «СпецТрансСтрой») не было предпринято никаких действий для ликвидации отставания от графика. В результате контракт с ним был расторгнут. Два других подрядчика продолжают работы (ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири»).

Сейчас на объекте закончено бетонирование тротуарной консоли, выполнен большой объём работ по покраске железобетонных и металлических опор моста, обустроены деформационные швы, установлены опоры освещения. Продолжаются работы по обустройству лестничных сходов на левобережной дамбе, бетонированию монолитного бортика, установке ограждения.

Генеральный директор ООО «ДК Клевер» Александр Батрамеев отметил, что из-за расторжения контракта с одним из подрядчиков у оставшихся исполнителей прибавилось работы: «Мы будем завершать установку чугунных перил – в ближайшее время партия элементов ограждения поступит в Новосибирск со сталелитейного завода в Камне-на-Оби. Практически закончили работы по гидроизоляции. Далее другая подрядная организация приступит к укладке асфальтобетона на оставшихся участках».

По завершении работ с асфальтом подрядчик приступит к установке металлического барьерного ограждения между проезжей и пешеходной частями. После этого будет возможно открыть рабочее движение по всей ширине моста.